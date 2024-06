Zilu sobre motivo de não apoiar casal Wanessa e Dado: “Preciso dizer?”

Que Zilu Godoi não vai muito com a cara de Dado Dolabella não é novidade. O ator morava com Wanessa Camargo em um apartamento da empresária e teria sido impedido de entrar no condomínio pela matriarca.

Em entrevista a Leo Dias durante o lançamento do podcast de Zilu, o Café com Respostas, ela desconversou sobre o motivo de não aprovar o relacionamento: “Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não”, declarou, antes de pedir para deixar a pergunta “para lá”.

Mesmo sem a aprovação de Zilu, Wanessa Camargo e Dado Dolabella seguem firmes e fortes. Os dois chegaram a se separar pouco depois de a cantora deixar o BBB 24, mas reataram o namoro.

Sem contato com o genro

Zilu não ficou feliz com a volta do casal. À época, a mãe de Wanessa se pronunciou e confessou não aprovar o romance, mas disse respeitar a decisão da filha. “Quem tem de aprovar é ela”, afirmou a empresária ao colunista Gabriel Perline, do IG Gente.

“Eu falei: ‘A decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas, se aprovei, aí é outra coisa. A gente não tem de aprovar, né? Quem tem de aprovar é ela”, reforçou Zilu.

A matriarca seguiu: “Mãe é para apoiar quando precisa; dar bronca quando precisa; fazer carinho quando precisa. E acho que a escolha foi dela, entendeu?”.

Zilu ainda defendeu Wanessa ao ressaltar a personalidade da filha. “Ela é muito bonita, muito bem resolvida, muito madura e sabe como sair dessa situação, como ela soube sair. Então, só desejamos o melhor para todos”, completou Zilu.

A empresária acrescentou, porém, que não quer papo com o genro. Dado pretendia desejar “feliz Dia das Mães” à sogra, mas teve a homenagem rejeitada: “Obrigada, mas não quero. Respeito para caramba. Respeito a decisão dela, mas tenho direito [a negar]”.