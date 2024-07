Após apagão, brasileiros em aeroporto dos EUA não sabem quando voltam ao Brasil

Por serem menores de idade, os estudantes conseguiram pegar voos que saíram de emergência. Em seguida, o aeroporto foi fechado. Antes disso, eles ficaram presos por aproximadamente 2 horas no Aeroporto Internacional de Miami. No entanto, dois professores que participaram da viagem continuam no aeroporto, sem previsão de volta para o Brasil. Os docentes relataram caos no local, filas quilométricas e diversas pessoas deitadas no chão. Além disso, os hotéis da cidade estão superlotados.

Alef Rangel, um dos professores que foram ao intercâmbio, relata que está aguardando um voo desde a madrugada e conta que não há previsão de saída do local. “As listas de espera estão enormes e ainda tem as listas de prioridades. Então não há jeito de sair daqui agora, ao que me parece”, explica.

O docente lamenta a situação e conta que tem dois filhos aguardando por ele no Brasil. “Estavam me esperando para ganhar os presentes, o aguardado reencontro, e infelizmente está sendo adiado por várias horas e talvez até alguns dias”, termina.

“É um mix de saudade, tristeza, tédio e um pouco de raiva. Eles nunca sabem dizer o que vai acontecer. No meu bilhete não explica o que vai acontecer, é só uma lista de espera”, completa. De acordo com Alef, a companhia aérea conseguiu prover o hotel e alimentação até seu retorno.