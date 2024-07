Após fechamento da U:Verse, alunos bolsistas são prejudicados e não conseguem finalizar cursos

Ao fechar as portas em junho de 2023, o Centro Universitário U:verse garantiu que iria “unir esforços para viabilizar a migração de todos os graduandos”. Mais de ano depois, nesta sexta-feira (26), não é bem isso que aconteceu. Segundo a estudante Clara Bonatty, de 24 anos, 40 ex-discentes estão sem conseguir prosseguir sua graduação.

“Nós já fomos em várias instituições nesses 12 meses, já batemos em várias portas, e ninguém consegue nos ajudar porque alegam não ter vagas, e nem conseguirem nos alocar, porque não foram intimados ou não receberam nenhum aviso do MEC. Até mesmo de representantes não conseguimos nenhum apoio e nenhuma ajuda”, revela.

Clara afirma que seu grupo tentou conversar com o Ministério da Educação (MEC) via e-mails, telefones, e não obtiveram nenhuma resposta:

“Quem tem condições de pagar, está pagando, mas nós, bolsistas, até então que não temos condições, estamos literalmente parados. Com isso, já perdemos dois semestres, e se não for resolvido logo isso, vamos perder mais um!”, denuncia Clara, que estava no quinto período do curso de Direito na instituição, com bolsa de 100% no Prouni (Programa Universidade para Todos).

Clara ainda declara que quando a universidade fechou, Léo de Brito, representante do MEC no Acre, disse que iria ajudar e enviou as informações ao órgão federal, mas, até agora, não receberam mais notícias.

“Lembrando que nós não pedimos ajuda somente das instituições, nós fomos atrás de deputados desse povo da política que podia nos ajudar”, diz.

Entenda o caso

A U:Verse encerrou suas atividades no dia 30 de junho de 2023, desde então, cerca de 500 alunos lutam para conseguir o direito de concluir suas graduações.

O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou uma audiência pública no final de julho, com a presença de alunos e de representantes da faculdade para tentar encontrar uma solução para a situação dos estudantes, na qual foi apresentada uma proposta de migração dos estudantes da U:Verse para o Centro Universitário Estácio Unimeta.

Outra situação é a dos bolsistas do Prouni, que caso migrem para outra instituição, eles receberiam apenas um desconto de 70% nas mensalidades dos cursos respectivos. Por isso, foi requerido que a instituição arque com o valor remanescente oferecido pelo Centro Universitário Estácio Unimeta para os bolsistas integrais do Prouni até a conclusão de seus cursos.