Brasil nas Olimpíadas em Paris: veja a agenda do dia 30/07

“A terça-feira promete ser emocionante para o Brasil nas Olimpíadas. As principais chances estão com a ginástica artística, mas judô e triatlo também aparecem na lista de possibilidades. A equipe brasileira de ginástica passou em quarto lugar das eliminatórias para a final, foi vice-campeã ano passado, e é favorita ao pódio em Paris. No triatlo e no judô, os brasileiros estão entre os candidatos ao pódio, mas não favoritos. Guilherme Schimidt, da categoria até 81kg, é top 5 do ranking mundial e já venceu os melhores do planeta nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, perdeu algumas lutas consideradas menos complicadas em competições recentes. Ketleyn Quadros não vive uma boa fase, pegou uma chave muito difícil, mas não pode ser um nome descartado no judô, categoria 63kg. No triatlo, Miguel Hidalgo foi sexto colocado no Mundial do ano passado, e está no grupo dos atletas que podem surpreender na briga pelo pódio.”