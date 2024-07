Luana Piovani reage após crítica por fim de namoro: “Não perdi não”

Luana Piovani está solteira após o fim do relacionamento de quase quatro anos com o fotógrafo Lucas Bittencourt. Após ser criticada na web por ter perdido “um homem lindo”, a atriz reagiu e exaltou a relação que teve com o rapaz.

“Como você perdeu um homem lindo como aquele?”, quis saber uma seguidora. “Não perdi, não, amada. Cama aí. A relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história e tenho muito bem guardada”, disse Piovani, adicionando emojis de coração.

Luana Piovani volta a detonar Scooby: “Não paga nem 50% das despesas”

Luana Piovani voltou a criticar o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby, após o surfista permitir que o herdeiro mais velho, Dom, tenha um perfil aberto no Instagram. O primogênito deixou Portugal, onde vivia com a mãe, para morar com o ex-BBB no Brasil.

“Numa outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável”, declarou a atriz em um desabafo no Instagram.

Sem citar o nome do ex-companheiro, Luana disparou: “O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está… O que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?”.

A atriz, ainda sem mencionar o nome de Pedro Scooby, o detonou. “Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos, e é um baita cara alto astral. Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos”, completou.