Luciana Gimenez relembra quando vazou própria nude

Luciana Gimenez abriu detalhes íntimos de sua vida durante uma participação no programa Surubaum com Kaysar Dadour e Carmo Dalla Vecchia nesta terça-feira (2). A apresentadora revelou que é adepta de enviar nudes para seus parceiros, sem muitos planejamentos. “Eu mando”, confessou Luciana. “Eu não sou uma pessoa que planejo muito. De repente, estou lá, e falo: ‘Ah, tô gostosa, e vai’”.

Durante a conversa, Luciana também compartilhou uma experiência embaraçosa que teve com uma foto pelada nas redes sociais. “Uma vez, eu fiz uma coisa errada. Logo no começo do Instagram, a pessoa, claro, que achou que estava mandando (para outra pessoa), postei. Eu, que nunca posei pelada”, brincou ela. “Eu nunca posei nua, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular”.