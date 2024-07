“Meu primeiro ménage”: veja dicas a quem quer começar no sexo a três

O ménage é um dos fetiches mais comuns entre solteiros e casais, independentemente do gênero. Transar com duas pessoas ao mesmo tempo, porém, requer organização e vontade de todas as partes envolvidas para que ninguém saia prejudicado e todos possam alcançar o ápice do prazer.

Vale lembrar, antes, que o ménage tende a ser muito associado a práticas heterossexuais, mas pode acontecer em diferentes tipos de relação. Por exemplo, três mulheres (cis) lésbicas podem fazer sexo juntas.

De acordo com o sexólogo Vitor Mello, antes de se aventurar em um ménage, é necessário priorizar a comunicação.

“Casos de desalinhamento podem ocorrer, como um casal heterossexual que incluía uma terceira pessoa sem que todos estivessem presentes. Isso gerou desconforto e ciúmes, mostrando a importância de estabelecer expectativas claras e garantir que os participantes estejam totalmente alinhados com os limites e desejos de cada um”, diz.

Além disso, considere aspectos emocionais, como ciúmes e inseguranças, que podem surgir durante ou após a experiência.

A primeira vez

Segundo o sexólogo, escolher conhecidos e estabelecer uma comunicação aberta são medidas fundamentais a quem está começando. Por isso, ele não aconselha buscar estranhos em apps de relacionamentos na primeira vez que vai transar a três.

Para o especialista, decidido quem será o “terceiro elemento”, é importante discutir expectativas individuais, limites pessoais e o papel de cada participante na dinâmica do ménage, a fim de garantir que todos estejam confortáveis e seguros.

Quero fazer um ménage. Como converso com meu parceiro/a?

O ménage à trois deve ser feito com planejamento pelo casal e os acordos feitos antes da prática devem ser respeitados.

“Antes de tudo, é fundamental discutir questões de saúde e segurança. Conhecer bem os participantes e estabelecer limites claros são aspectos essenciais para garantir que todos se sintam seguros durante a experiência”, salienta o sexólogo.

Planejamento também ajuda! Embora sexo com hora marcada pareça algo chato, poupa percalços no meio da brincadeira. Defina bem onde será feito e saiba o que cada um curte — aqui, vale discutir detalhes como anal, posições e outras preferências.

“É importante lembrar que, apesar do caráter erótico do ménage à trois, o respeito mútuo e a consideração pelas emoções de cada participante são fundamentais para uma experiência satisfatória e respeitosa”, encerra.