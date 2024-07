Motorista capota caminhonete com sete pessoas em Rio Branco

A motorista Valdemirian de França Besen, 31 anos, e os passageiros Maria das Graças Santos França, 56 anos, um adolescente de 13 anos e mais quatro crianças de 12, 11, 6 e 2 anos de idade ficaram feridos após um capotamento ocorrido na tarde deste sábado (13), no km 16 do Ramal do Jarinal, localizado no km 72 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Valdemirian estava trafegando no sentido zona urbana/zona rural, em uma caminhonete modelo Hilux de cor branca e placa NOP-2J69, quando perdeu o controle e capotou pelo menos três vezes dentro do Ramal Jarinal.

No impacto, Valdemirian permaneceu no banco do motorista pois estava com o cinto de segurança e reclamava de dores nas costas. Uma criança de 11 anos teve uma fratura no punho esquerdo. Maria das Graças sentia dores pelo corpo e apresentava escoriações, e ainda salvou o neto de 2 anos durante o capotamento, após abraçar a criança que não estava na cadeirinha, evitando que ele fosse ejetado do veículo. O adolescente de 13 anos e a criança de 6 anos também apresentaram escoriações.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram a Polícia, o Corpo de Bombeiros Militar e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos e trouxe cinco vítimas para realizar exames no pronto-socorro de Rio Branco.

A motorista e uma criança de 12 anos foram socorridos em um carro modelo Etios vermelho e deram entrada no PS, no setor de trauma.