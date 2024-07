Poeta acreana brilha em torneio nacional de poesia em São Paulo

Em uma celebração da diversidade poética e da riqueza cultural, a poeta acreana Natidepoesia será uma das representantes do estado no prestigiado Torneio Nacional Singulares de Poesia, que ocorrerá de 16 a 19 de novembro de 2023 em São Paulo. Este campeonato de poesia falada, que destaca o talento e a criatividade de poetas de todo o Brasil, também contará com a presença do Slam Latines, um evento que reúne poetas de nove países latino-americanos, além do Brasil.

Natidepoesia, conhecida por sua profunda ligação com a cena poética local e por sua atuação em diversos coletivos culturais do Acre, levará consigo a rica tradição amazônica para os palcos paulistas. A sua participação não só marca uma conquista pessoal, mas também representa uma vitória significativa para a comunidade poética do Norte do Brasil.

A poeta, que é integrante dos coletivos @poetasvivxs, @centraldeslamac, e @trz.crew, e carrega a bandeira da @slamdasminasac, está pronta para levar sua arte e sua voz para um público mais amplo, promovendo a rica diversidade cultural da região amazônica. Sua presença no evento é um reflexo do crescente reconhecimento dos poetas do Acre e da importância da representação regional no cenário nacional.

O Torneio Nacional Singulares de Poesia é uma plataforma que celebra a poesia falada em suas múltiplas formas e expressões, e Natidepoesia está preparada para trazer sua visão única e seu talento ao evento. Além disso, o Slam Latines será uma oportunidade para conectar-se com poetas de diferentes origens e compartilhar experiências culturais que atravessam fronteiras.