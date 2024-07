Vídeo: criminoso incendeia a própria perna ao atear fogo em comércio

Um criminoso se deu mal ao tentar atear fogo em um centro comercial de Richmond, cidade da província de Colúmbia Britânica, no Canadá. O homem incendiou a própria perna.

O caso foi divulgado no último dia 3 de julho pela Polícia Montada Real do Canadá, embora a ocorrência tenha sido em 24 de abril. Imagens mostram que o homens ficou com a perna em chamas.

Veja o vídeo:

⏯️ Criminoso incendeia a própria perna ao atear fogo em comércio Situação aconteceu na província de Colúmbia Britânica, no Canadá. Criminoso ficou com a pernas em chamas Leia: https://t.co/qUxSUWx5FP pic.twitter.com/b1aggS7tA5 — Metrópoles (@Metropoles) July 10, 2024

Criminoso cai tentando apagar fogo na perna

Segundo a polícia, dois homens mascarados quebraram uma janela do centro comercial e atiraram um objeto em chamas. Algo, no entanto, deu errado e as calças de um dos homens pegou fogo.

Ao tentar apagar as chamas, a máscara de um dos criminosos cai. A polícia diz se tratar de um homem branco, loiro e entre 40 e 50 anos de idade. Os dois conseguiram fugir, e a corporação pede ajuda à população local para tentar encontrá-los.