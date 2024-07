Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem tour pela nova mansão; Veja o vídeo

Virginia Fonseca e Zé Felipe se mudaram com as filhas para a nova mansão, que passou os últimos três anos em construção. Pelas redes sociais, a influencer aproveitou para mostrar algumas automatizações do local, como reconhecimento facial e até controle remoto no banheiro.

“Estou tendo que aprender tudo da casa, ela é toda automatizada. Estamos aqui na função, tentando fazer o cadastro da digital”, declarou, ao mostrar que tentava colocar o seu rosto para entrar no imóvel.

Todas as fechaduras da casa são eletrônicas, enquanto a principal é aberta com o rosto, as demais contam com digital. Até os quartos precisam de senha para serem abertos.

Virginia mostra detalhes da casa nova com Zé Felipe

Sorrindo de “orelha a orelha”, a influenciadora Virginia Fonseca celebrou a mudança para a nova casa, em Goiânia (Goiás). Ao lado do marido, Zé Felipe, e das filhas, Maria Alice e Maria Flor, ela compartilhou os primeiros momentos da família na residência nesta segunda-feira (29/7).

“Hoje é o dia! Depois de três anos, vamos para a nossa casa! Padre Marcos já foi lá abençoar a casa”, disse a influenciadora, que está grávida do terceiro filho, José Leonardo, nos stories do Instagram.

Construída em um terreno de 7 mil metros quadrados, a casa tem sete suítes, brinquedoteca, spa, salão de beleza, piscina, cinema e até um estúdio de gravação do Zé Felipe. “Estamos vivendo um sonho”, comentou Virginia.

Em abril, Virginia já tinha compartilhado detalhes da construção da casa no seu canal do YouTube. A mansão fica numa área de 7 mil metros quadrados. O terreno em declive faz com que a casa tenha vários níveis e seja dividida entre a propriedade principal e um pavilhão de lazer.

São sete suítes na casa principal, mas o quarto do casal tem dois banheiros. Rochas naturais foram escolhidas para toda a área molhada. Os banheiros das filhas são em pedra em tons de rosa, combinando com os quartos. Já o de José Leonardo, em tom azulado.

A mansão tem elevador, estúdio de gravação, cinema, biblioteca e brinquedoteca para as crianças. Além disso, também tem uma piscina de 100 metros quadrados, academia, ofurô para 12 pessoas e uma adega de vinhos climatizada.