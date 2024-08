Casal morre em acidente envolvendo carro e moto em rodovia de Minas Gerais; veja vídeo

Um casal que viajava de motocicleta morreu após colidir com um carro na BR-262, em Martins Soares, Minas Gerais. O acidente ocorreu no último domingo (18), quando a motorista do automóvel, uma idosa de 80 anos, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista no sentido contrário.

As duas vítimas na motocicleta, identificadas como Izamara Stefani Cardoso, de 25 anos, e Jaimisson Lucas de Souza, de 24, sofreram politraumatismos graves e foram encontradas já sem vida pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência. A condutora do carro estava consciente, mas em estado de choque, com ferimentos leves nas mãos. Um passageiro de 55 anos que estava no carro não se feriu.

O acidente também provocou focos de incêndio na vegetação próxima à rodovia, causados pelo combustível da moto que se espalhou para a vegetação às margens da estrada.

Veja o vídeo: