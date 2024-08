Caso Ketilly: mecânico que assassinou noiva a facadas tem prisão mantida pela Justiça

Na última semana, a 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar decidiu manter a prisão preventiva do mecânico Simey Menezes Costa, acusado pela morte da noiva Ketilly Soares de Souza, de 33 anos.

Na decisão, o juiz Alesson Braz alegou que não há fatos novos que levem à soltura do réu. A Justiça deverá reavaliar o pedido do acusado em 90 dias.

Ele se tornou réu no começo deste mês e responde por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Entenda o caso

Ketilly foi encontrada em casa após o crime. Ela foi morta com mais de 10 facadas. O advogado Tiago Nery relatou que Simey é dependente químico e que não consegue lembrar dos acontecimentos.

Ele se entregou à Polícia após tentar fugir do Acre, mas teve a pretensão barrada ao saber que ele havia sido condenado à morte pelo chamado tribunal do crime de uma das facções que agem na cidade.

O crime chamou a atenção em função de um vídeo feito oito dias antes do assassinato, quando o mecânico pede a mulher em casamento, de joelhos e formalmente, prometendo carinho, lealdade e atenção.