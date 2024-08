Em Sena Madureira, justiça define o tempo de cada candidato a prefeito no horário eleitoral

Na manhã da última sexta-feira (16) aconteceu no Fórum Eleitoral da 3ª zona, em Sena Madureira, uma audiência pública para tratar sobre o Horário Eleitoral gratuito no Rádio e na TV que irá começar no próximo dia 30. No caso de Sena Madureira, a propaganda será veiculada somente nas Rádios, visto que não há TV com programação local.

A audiência foi presidida pelo juiz eleitoral Eder Viegas, contando também com a presença da Dra. Maiza, promotora Eleitoral, dentre outros convidados.

Na ocasião, também foi definido o tempo em que cada candidato terá disponível no horário eleitoral. Esse tempo é distribuído pelo próprio sistema da justiça eleitoral com base na representação de cada partido no Congresso.

A coligação “Compromisso com o povo” que tem como candidato a prefeito o deputado estadual Gilberto Lira terá 5 minutos e 59 segundos. Já a coligação “A mudança que Sena Madureira precisa” cujo candidato a prefeito é o deputado federal Gerlen Diniz terá 4 minutos e 01 segundo.

Além do programa destinado aos candidatos a prefeito, também haverá um tempo reservado para os candidatos ao cargo de vereador.

Com início no próximo dia 30, o horário eleitoral gratuito será veiculado em dois horários, sendo as 5 horas da manhã e às 10 horas da manhã, com duração de 10 minutos.

Em Sena Madureira, quatro rádios farão a transmissão: Difusora AM 670 KHZ, Aldeia FM 105,9 MHZ, Dimensão FM 104,9 MHZ e Rádio Cidade 90,3 MHZ.