Funcionários do SBT são convocados às pressas: “Clima de enterro”

São Paulo — Após a confirmação da morte do apresentador Silvio Santos, neste sábado (17/8), parte dos funcionários do SBT foi convocada às pressas para voltar ao trabalho, segundo apurou o Metrópoles.

Apesar de não haver muito movimento na entrada da emissora, em Osasco, apenas de carros entrando e saindo, uma viatura da Polícia Militar ficou estacionada em frente à portaria (foto em destaque). No início da tarde, o veículo policial deixou o local. Também por volta de 13h, o fluxo de veículos chegando à emissora se tornou mais intenso.

“Momento delicado”, disse um funcionário, um dos poucos a concordar em falar. “Clima de enterro”, disse outro.

Nas redes sociais, o SBT emitiu nota sobre a morte de seu fundador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, disse a emissora na rede X (antigo Twitter).

Silvio Santos morreu aos 93 anos, após 17 dias internado em um hospital de São Paulo, neste sábado (17/8). Segundo boletim médico obtido pelo Metrópoles, a causa da morte do apresentador foi uma broncopneumonia após infecção por influenza.

Funeral

Por decisão da família, o velório do apresentador acontecerá em cerimônia fechada, apenas com a presença de familiares. A previsão é que o dono do SBT seja sepultado na manhã de domingo (18/8), no Cemitério Israelista do Butantan, em São Paulo. O empresário era judeu.