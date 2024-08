Mãe acusa pastor Davi Brunet de abusar sexualmente de menor

Uma mãe de duas meninas, de 18 e 16 anos, está desesperada. Ela acusa o pastor Davi Brunet, tio de Tiago Brunet, de assédio e importunação sexual contra as filhas. Daniele Costa registrou a queixa contra o líder religioso, que tem 74 anos, no início de julho.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade, a matriarca relatou que Davi, ministro da Igreja Vida Nova, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, teria abraçado a menor e apalpado seus seios.

Numa outra ocasião, Daniele revelou que Brunet teria cumprimentado a menina com um beijo no rosto e, aproveitando de um descuido, encostou a boca no canto dos lábios dela. E que, além disso, o pastor buscava estar sempre nos mesmos lugares que a menor. Os casos teriam acontecido em dezembro de 2023 e janeiro deste ano, dentro do templo que frequentavam há três anos.

“Do nada ela saiu da igreja e tomou ódio de igreja. Ficava trancada no quarto e não falava com a gente sobre o motivo disso [do afastamento]. Ela era uma menina envolvida na igreja, tocava bateria com os jovens, superativa na igreja, beleza. Aí, a minha filha de 18 anos veio me falar, conversou comigo que o pastor da igreja dela estava a assediando pelo celular, pela internet, que estava seguindo ela”, disse Daniele.

A mãe das meninas continuou: “Na igreja, a minha filha maior foi orientada a conversar comigo e procurar uma delegacia. E eu fiz isso. No dia que eu estava indo, a de 16 anos começou a ter uma crise de choro muito forte e eu pressionando, pressionando ela… aí ela veio confirmar, né? Que o pastor, o mesmo pastor [que assediou a maior] estava perseguindo ela. Que [ele] chegou um dia na igreja, foi cumprimentar ela e pegou nos seios delas, apertou e passou a mão na bunda dela. Nas nádegas dela, entendeu?”.

Daniele explicou que Davi Brunet seguia menina, buscando estar sempre em contato com ela. “Tipo, quando ela ia no bebedor, ele queria ir atrás, mas sempre aparecia alguém. Isso acontecia sempre que ele via ela sozinha. [Ele] queria estar com ela em algum momento sozinha, então, ela acabou saindo da igreja. Saiu por isso”, pontuou.

Daniele Costa ainda frisou que a menor desenvolveu alguns transtornos depois de ser importunada sexualmente: “Conclusão, minha filha está fazendo tratamento psicológico. Minha filha está com depressão, tomando remédio, fazendo uso de antidepressivo. Minha filha mudou. Depois que a gente denunciou [o abuso], outras meninas denunciaram também, que nunca tiveram coragem de denunciar”.

Além do documento policial, esta jornalista teve acesso a um print de uma conversa entre a menina de 18 anos e o pastor Davi Brunet. No diálogo, o senhor tenta insistentemente falar com a moça, através de ligações de áudio e de vídeo. Num período de meia hora, a conta atribuída do líder religioso, faz seis ligações, sem sucesso. No meio, ele fala sobre o espírito santo e volta a ligar para a jovem, que rebate com três pontos de interrogação, sem entender a situação. Logo após o contato, o espiritualista excluiu o perfil no Instagram.

Daniele Costa ainda afirmou que outras meninas também sofreram assédio de Davi Brunet. Ela citou uma criança, que atualmente já é adulta, foi abusada aos 10 anos. E outra, em 2010, teria sido vítima de um estupro cometido pelo pastor. Todos os casos foram registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). “Esse homem não pode ficar impune”, concluiu.

Davi Brunet vem de uma família criada na igreja evangélica. Ele é pai de Mário Brunet, que também é pastor. Seu irmão, Marcos Brunet, pai de Tiago, é cantor e compositor gospel.