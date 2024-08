Rio Branco lidera ranking de denúncias de irregularidades eleitorais; veja por município

A capital Rio Branco, com 39 registros, lidera o ranking de denúncias de irregularidades eleitorais do pleito municipal deste ano. As ações foram denunciadas no aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O

Pardal é o sistema que possibilita ao cidadão informar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público denúncias de infrações eleitorais e irregularidades verificadas nas campanhas eleitorais em seus municípios, fortalecendo os princípios da participação popular, transparência e lisura do pleito.

Ao todo, até esta sexta-feira (30), data do início do horário eleitoral gratuito, o app já recebeu 89 denúncias, de 10 municípios diferentes.

O topo das denúncias são de casos relacionados a candidaturas de vereadores (33), em seguida de prefeitos (30), de coligações ou federações partidárias (20) e por último, de vice-prefeito (6).

No ranking por município, liderado pela capital, quem aparece em segundo lugar é o município de Cruzeiro do Sul, com 15 registros.

Aparecem ainda Senador Guiomard e Acrelândia, ambos com 12 denúncias.

Veja o ranking por município: