Tem perdão? Yuri Lima mantém fotos e declarações para Iza no Instagram

Em julho, a cantora Iza anunciou o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima por conta de uma traição. Apesar disso, o atleta não apagou as fotos com a artista e mantém as declarações amorosas em seu perfil no Instagram.

Nos últimos dias, inclusive, saíram notícias de que Yuri Lima teria voltado a frequentar a casa de Iza, levantando rumores de que eles iriam reatar. Apesar disso, a assessoria de Iza afirmou que o jogador está acompanhando a reta final da gravidez da cantora e que não existe chance de reconciliação do ex-casal.

Iza está grávida de 8 meses da primeira filha com Yuri Lima. “Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, diz o comunicado.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, afirma o texto.