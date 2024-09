10 melhores clubes para treinar no Modo Carreira do EA FC 24

O Parma é um time com uma das histórias mais ricas do futebol italiano, e chegou a ser protagonista nacional nos anos 90. No momento, o time está na Série BKT, a segunda divisão da liga local, e almeja voltar para seus dias de glória. Um clube que já revelou Buffon, goleiro renomado mundialmente, agora precisa de novos grandes talentos para ressurgir no mundo do futebol. Assim, investir nas categorias de base, com ênfase na Itália, pode ser um atrativo para esta história.