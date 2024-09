Ao ContilNet, procuradora-geral dá detalhes de concursos da PGE e possível número de vagas

A procuradora-geral do Estado, Janete Melo, em entrevista na transmissão do ContilNet na Expoacre 2024, nesta quarta-feira (4), deu detalhes sobre os dois concursos já autorizados da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Ela lembrou que um deles, o que visa contratar servidores da área de apoio, já está em andamento, na fase de determinar a banca responsável pelo certame. Para esse certame, é esperado que seja disponibilizados 60 vagas, para todas as áreas, em nível superior e médio.

Já o segundo, para procurador do Estado, a PGE trabalha na elaboração do projeto básico. “A comissão interna da PGE estão trabalhando incansavelmente e a gente espera que em breve a gente possa lançar o nosso concurso”.

Com exclusividade ao ContilNet, Janete anunciou que aguarda o relatório da comissão da PGE, mas que a intenção é que o número para procurador do Estado seja de 10 vagas.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: