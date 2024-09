Após 50 anos de espera, moradores de seringais no Acre são contemplados com títulos definitivos

Cerca de 50 propriedades em cinco seringais diferentes foram contempladas com títulos definitivos nesta terça-feira (3), durante a Expoacre 2024. Os títulos foram entregues por meio do programa de regularização fundiária do Estado, o ‘Minha Terra de Papel Passado’.

Os moradores são dos seringais Extrema, Panorama, Catuaba, Empresa e Corredeira. Eles aguardavam a regularização desde as décadas de 70 e 80. O investimento total por parte do Instituto de Terras do Acre foi de quase R$ 1 milhão.

O presidente do Iteracre, Romário Costa, declarou que isso não é apenas a entrega de títulos, mas sim, ‘entrega de sonhos’ de moradores que aguardavam há 50 anos a regularização.

“O programa Minha Terra de Papel Passado revolucionou a regularização fundiária, porque conjuga todos os atores necessários para que ocorra essa desburocratização”.

O governador Gladson Cameli lembrou que o programa já entregou mais de 11 mil títulos definitivos, um marco na regularização fundiária no Acre.

“Estamos aqui para fazer o que eu mais gosto, ações que levam cidadania para a nossa população, para que nós possamos diminuir as diferenças”.