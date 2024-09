Influenciadora acreana brilha entre famosos na ‘Farra do Calixto’ em Brasília; VÍDEO e FOTOS

A acreana Nataliane Mourão, de 21 anos, marcou presença na Farra do Calixto, evento que reuniu influenciadores de todo o Brasil em Brasília. Natural de Tarauacá, a influenciadora e modelo chamou atenção ao apostar em um look com transparência e detalhes metalizados para curtir a festa.

Atualmente residindo em Rio Branco, Nataliane se destaca como influenciadora digital, trabalhando na divulgação de empresas e negócios locais na capital do Acre. Além disso, ela acumula o título de Miss Acre FBNI 2023 e 2024, consolidando-se como um dos principais nomes da beleza no estado.

A Farra do Calixto contou com apresentações de grandes atrações, incluindo Parangolé, Turma do Pagode, e a ex-participante de ‘A Fazenda’ e cantora Kally Fonseca.

Em suas redes sociais, Nataliane Mourão compartilhou momentos do evento com seus seguidores e usou a frase: “Meu nome é pronta” em uma de suas postagens no Instagram. A influenciadora recebeu elogios pelo visual ousado e pela presença marcante no evento. Veja a publicação: