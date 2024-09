Pesquisa Futura aponta Marcus e Bocalom empatados tecnicamente no 1º e 2º turno

O site Exame, em parceria com a Futura Inteligência, divulgou nesta segunda-feira (2) mais uma pesquisa que mostra o cenário de disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Marcus Alexandre (MDB) tem 43% das intenções de voto e o atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), aparece logo em seguida, com 38,2%. Já que a margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Emerson Jarude (NOVO) vem em terceiro lugar, com 6,5%. Jenilson fica em 4º, com com 3,9% das intenções de voto.

Intenções de voto em Rio Branco:

Marcus Alexandre (MDB): 43,2%

Tião Bocalom (PL): 38,2%

Jarude (NOVO): 6,5%

Dr Jenilson (PSB): 3,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,1%

Não sei/Não respondeu/Indeciso: 5,1%

Na pesquisa espontânea (quando não são apresentados os nomes dos candidatos), Marcus e Bocalom também aparecem tecnicamente empatados. Marcus pontua 36,3%, e Bocalom surge com 32,9%. Jarude tem 4,4%; e Dr Jenilson (PSB), 1,6%.

No mesmo segmento, os indecisos e os que não sabem dizer em que vão somar somam 20,8%. Ninguém/Branco/Nulo: 2,8%; outros: 1,4%; NS/NR/Indeciso: 20,8%.

2º turno

Os eleitores também foram questionados sobre um possível segundo turno entre Marcus e Bocalom. “Nesse cenário a disputa aparece empatada, mas com o emedebista também à frente com 50% das intenções de voto contra 43,6% no candidato à reeleição do PL. Os votos brancos e nulos somam 3,4% e os indecisos 3%”.

Rejeição

Bocalom tem a maior rejeição entre os candidatos, de acordo com a pesquisa. Ao menos 37,7% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Jarude é o segundo com maior rejeição, com %. Marcus vem em terceiro, com 26,2%; e Jenilson em último, com 21,1%.

A pesquisa foi registrada no TSE como AC-03446/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 22 e 29 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). O nível de confiança é de 95%.