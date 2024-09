Rio Branco está em primeiro entre os municípios do Norte com melhor funcionamento da Máquina Pública

Segundo o Centro de Liderança Pública (CPL), Rio Branco está em primeiro lugar entre os municípios do Norte do Brasil com melhor funcionamento da Máquina Pública. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (9).

A organização leva em consideração os pilares voltados aos custos das funções administrativas e legislativas, bem como a qualidade da informação contábil e fiscal, o tempo para abertura de empresas, a qualificação do servidor e a transparência municipal.

Ainda de acordo com o ranking, a qualificação busca mensurar o tamanho dos custos de transação no município e sua capacidade de identificar problemas e corrigi-los. A capital do Acre, que está sob administração do prefeito Tião Bocalom, fica em destaque na Região Norte na posição 29, acima de Palmas (TO), Cacoal (RO), Manaus (AM), e Ji-Paraná (RO).

Para Bocalom, o resultado do primeiro lugar em gestão é graças a uma série de inovações implantadas pela prefeitura, como a realização de programas de melhoria, treinamentos, compra de computadores, aplicação do Alvará Imediato, e até a melhoria dos salários.

“Você sabe que, queira ou não, o trabalhador é que fica lá na ponta, né? Então, para dar um melhor resultado, ele tem que ganhar aquilo que ele imagina que seja o mais correto, e é isso que a gente fez”, informou.

“O prefeito afirma ainda que deseja ir além e deixar Rio Branco entre as melhores não só na região Norte, mas em todo o país. Por enquanto, estamos em primeiro aqui, mas nós estamos querendo ficar como o melhor, se Deus quiser. E para isso, no próximo mandato a gente vai investir o que for necessário para a gente poder ser o melhor do Brasil”, concluiu.