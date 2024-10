Adriana Esteves está no ar com a novela Mania de Você, no horário nobre da Globo. Sem sombra de dúvidas, a artista é uma das mais populares da emissora e vem colecionando papéis marcantes nos últimos anos.

Isso, claro, reflete também na vida pessoal dela. Porém, o assédio ficou ainda maior depois de dar vida à icônica Carminha, de Avenida Brasil, em 2012. Até hoje, a novela é assunto entre o público e virou também sucesso internacional. Leia a matéria completa no TV Foco.