Amigos dizem que ex-candidata à Morena do Tchan morreu de amor

Graciane Azevedo, ex-candidata à Morena do Tchan, morreu de amor, garantem amigos da empresária e a Coluna Fábia Oliveira conta tudo para vocês, queridos leitores, com exclusividade.

Acontece que horas antes de infartar, o marido da ex-dançarina, Maurício Contrucci, também faleceu. Fontes desta jornalista que vos escreve contaram que ela passou mal ao descobrir sobre o óbito do pai de seu filho.

Ainda de acordo com informações que chegaram até esta colunista, Maurício Contrucci e Graciane Azevedo viveram um relacionamento marcado por idas e vindas, mas a empresária sempre afirmou que não aguentaria viver sozinha e que, caso ele morresse, iria junto. E, pasmem, foi exatamente o que aconteceu.

Maurício Contrucci e Graciane Azevedo foram enterrados no domingo (20/10), em horários e locais diferentes. O sepultamento da empresária aconteceu no Cemitério de Campo Grande, zona oeste do Rio. Já o do marido aconteceu no Cemitério de Inhaúma, na zona norte da cidade.

Através do Instagram, o filho do casal, Manuel Azevedo falou sobre a perda dupla: “É hoje, dia 19/10, que me despeço de 2 dos meus maiores amores de toda a vida. Ainda sem chão e sem acreditar em tudo o que vivi nessa madrugada. O que eu sinto agora é uma sensação que não desejo nem pro meu pior inimigo. Parece que foi arrancado um pedaço de mim, um pedaço de quem eu sou parece que se foi”, definiu o jovem, de apenas 17 anos.

E continuou seu desabafo: “Sei que nunca mais vou ser o mesmo Manuel, mas prometo a vocês tentar ensinar um pouco do amor que vocês me ensinaram para cada pessoa que passar na minha vida. Descanse em paz, meu velho, eu te amo muito”, afirmou ele sobre o pai.

Em seguida, Manuel mandou um recado para a mãe: “E a você, mãe, não consigo nem escrever o que eu sinto nesse momento. Você era a mulher que dava sentido à minha vida. Você é a mulher que esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida. Sempre esteve lá pra mim, independente do que tenha acontecido. Éramos só eu e você para tudo. Vou sentir saudade de cada momento nosso. Eu te amo, mamãe”, finalizou.

Filho se despede: “Eterno amor”

Graciane Azevedo, que foi uma das candidatas à Morena do É o Tchan em 1997, deixou um filho de 17 anos. Manuel Azevedo usou as redes sociais, no domingo (20/10), para se despedir da mãe, que morreu aos 47 anos no último sábado (19/10).

“Meu eterno amor, descanse em paz, minha linda! Só tenho a te agradecer pela mãe perfeita que você foi pra mim. Só nós sabemos a magnitude do nosso amor. Obrigado por todos os ensinamentos que você me deu e pelo homem que você fez eu me tornar”, começou ela.

Em seguida, o jovem seguiu com seu relato: “Só eu sei a dor que será não te ter mais e o quanto você vai fazer falta na minha vida. Sei que você foi para um lugar melhor e sei que você vai cuidar de mim daí de cima. Realmente não sei se consigo viver sem você e o papai”, lamentou ele, antes de finalizar:

“Mas pode ter certeza quer eu vou ser sempre seu menino e, ao mesmo tempo, o homem que você ensinou tudo. saudades eternas de você, meu amor. Obrigado por tanto, mãe”, encerrou Manuel, com um emoji de coração e uma foto da mãe.

O último registro de mãe e filho nas redes sociais juntos foi em junho, quando o rapaz completou 17 anos. Na ocasião, Graciane Azevedo derreteu-se pelo herdeiro: “🎂🎉🎉🎉 Hoje é o dia do grande amor da minha vida!! Desejo a você, meu filho lindo, muitas bênçãos de Deus. Que Ele continue protegendo seu coração tão especial 🤍 Te amo mais que tudo 😍”, postou ela.

A notícia do falecimento

Graciane Azevedo, que foi uma das candidatas à Morena do É o Tchan em 1997, morreu aos 47 anos no último sábado (19/10). A notícia foi dada pelos familiares da empresária em uma nota no Instagram.

“Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu”, dizia o comunicado publicado em suas redes sociais. “Nesse momento de dor pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado”, completou a nota.

A atriz e dançarina Rosiane Pinheiro, que foi finalista do concurso junto com Scheila Carvalho, lamentou o falecimento de Graciane.

“Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu o concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo. Graciane Azevedo infartou ontem, que notícia triste! Meus sentimentos a família”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Graciane Azevedo completou 47 anos no último dia 5. Atualmente, a dançarina era diretora da escola de dança CDC Graciane Azevedo, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além disso, era empresária da girlbanda Bubblegum Banda. Ela deixa um filho.