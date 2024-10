Após erosão, Defesa Civil interdita área de risco no calçadão do Novo Mercado Velho

A Defesa Civil Estadual realizou, na manhã desta sexta-feira (11), uma vistoria na Passarela Joaquim Macedo e no Calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco. O objetivo da vistoria foi avaliar as condições estruturais da área, que sofreu abalos pela movimentação do solo causada pelas cheias e secas do Rio Acre.

Com isso, a Defesa Civil destacou a necessidade de interditar totalmente a área para a realização das obras e garantia de segurança das pessoas que passam pelo local. Segundo o órgão, o calçadão cede 1 cm a cada dois dias, o que representa um risco para a população e comerciantes.

A área afetada inclui a estrutura da passarela e 270 metros do calçadão do Novo Mercado Velho. Com o apoio da Defesa Civil Municipal, a movimentação do solo vem sendo acompanhada por diversas instituições estaduais, como a Secretaria de Obras Públicas (Seop), o Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e a Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), entre outras.