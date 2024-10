Assistência e atendimento jurídico gratuito é oferecido até o fim de outubro para a comunidade na Ufac

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Coordenação de Cidadania, iniciou na última terça-feira, 15, uma ação especial de orientação e atendimento jurídico para a população da capital acreana.

O serviço será ofertado até o dia 29 de outubro, exceto finais de semana e feriado, com assistência jurídica gratuita para comunidade, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Acre (Ufac), das 8h às 11h.

Entre as atividades oferecidas na área cível e criminal, estão ações de guarda, divórcio, pensão alimentícia, adoção, tutela e curatela, testamentos, ações de despejo, defesa do consumidor, retificação de documentos, consulta processual, entre outros.

O evento promovido pelo programa Defensoria Itinerante, Cidadania Mais Perto de Você, conta com a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), com a participação de estagiários do curso de Direito da instituição e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).