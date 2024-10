Durante decolagem, ex-vereador morre ao ser transferido de avião para Rio Branco

O ex-vereador Paulo Soriano, de Cruzeiro do Sul, morreu na noite desta quinta-feira (10), durante a decolagem da aeronave que fazia a transferência dele do município para a capital.

Paulo teve uma parada cardíaca enquanto a aeronave fazia manobras para decolar. Ele estava internado no Hospital do Juruá para tratar um câncer.

Nas eleições deste ano, Soriano tentou retornar à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, mas obteve apenas 20 votos, pelo PSB.

Ele será velado na loja maçônica do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do ex-vereador. Veja:

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul lamenta profundamente a morte do ex-vereador Paulo Soriano, ocorrida na noite desta quinta-feira.

Paulo Soriano foi vereador nesta cidade, entre os anos de 2009 a 2012 e disputou as eleições deste ano de 2024.

Seu corpo será velado na Loja Maçônica, no Bairro do Aeroporto Velho.

Neste momento de dor, rogamos a Deus a força necessária para que amigos e familiares superem tão estimada perda.

Franciney Freitas

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul