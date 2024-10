Irmãos Menendez têm audiência marcada; saiba quando eles podem ser soltos

Erik e Lyle Menendez podem deixar a prisão ainda antes do Natal. Os irmãos, que foram presos por assassinar de forma brutal os pais, em 1996, nos Estados Unidos, tiveram nova audiência marcada para o dia 11 de dezembro. As informações são do TMZ, divulgadas nesta quarta-feira (30).

Na audiência, o juiz tomará uma decisão sobre o caso e eles podem ser soltos imediatamente. A data da audiência foi marcada durante uma reunião que aconteceu nesta quarta-feira entre a equipe de defesa de Erik e Lyle, promotores e o novo juiz designado para o caso, Michael V. Jesic, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.

O caso voltou a ser questionado e reaberto após o sucesso da série da Netflix, ‘Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais’. Na trama, é explorada a teoria de que Erik e Lyle sofreram abuso sexual do pai, Jose Menendez, por anos.

Na nova audiência, o advogado de Erik e Lyle, Mark Geragos, pedirá ao juiz uma alteração na condenação deles, de assassinato para homicídio culposo. Segundo informações do veículo internciaonal, o Gabinete do Promotor Público está aberto a mudar o rumo da vida dos irmãos.

Caso o juiz dê o aval, eles serão soltos, pois já cumpriram três vezes o máximo da pena por esse tipo de crime. Em 1996, eles foram condenados à prisão perpétua.