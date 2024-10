Jenilson diz que Bocalom não quer admitir sobre fumaça e poluição em Rio Branco

No último embate do debate entre os candidatos a prefeito de Rio Branco, o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) questionou o prefeito Tião Bocalom (PL) sobre as queimadas na capital.

Segundo ele, Rio Branco nunca teve tantos focos de queimadas e perguntou ao prefeito quais ações a prefeitura realizou para combater o problema.

“Nunca se viu em nossa capital tanta fumaça como este ano. Vocês perceberam a quantidade de queimadas, inclusive em áreas de proteção ambiental aqui em Rio Branco. Enquanto isso, tinha um local muito dedicado à sua campanha, com mil carros nas ruas de Rio Branco para pedir voto. Mas a secretaria de meio ambiente deve ter muito pouco carro, muito pouco combustível para combater os focos de queimadas”, disse.

Bocalom rebateu e declarou que Rio Branco conseguiu reduzir os focos de queimadas após um trabalho amplo da prefeitura junto aos pequenos produtores.