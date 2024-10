Jorge Viana vota com a neta e declara apoio a Marcus pela 1ª vez: ‘Entregaria Rio Branco nas mãos dele’

O ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, votou neste domingo (6) na Justiça do Trabalho, em Rio Branco, capital do Acre. Ele votou acompanhado da neta, do presidente do PT no Acre, ex-deputado Daniel Zen e do candidato a vereador pelo partido, André Kamai.

Após a votação, ele falou pela primeira vez a imprensa sobre o apoio à candidatura de Marcus Alexandre, agora no MDB. O presidente da Apex destacou que essa é a eleição mais importante de Rio Branco e declarou ainda que conhece o prefeito Tião Bocalom há um tempo e que ele ‘desperdiçou’ a oportunidade que teve de governar a capital.

“Eu conheço muito bem o Bocalom. Conheci ele antes de conhecer o Marcus Alexandre. Eu acho sinceramente que ele jogou fora a chave que o povo deu. Foi muito ruim durante três anos. Abandonou e agora não vale em véspera de eleição. Também conheço muito o Marcus Alexandre. Uma pessoa que já tenho um vínculo, que já esteve comigo no Governo. Trabalho e ajudou muito. E eu não tenho dúvida. Eu como cidadão entregaria com muita alegria e é isso que eu proponho, a cidade para que o Marcus possa governar novamente com a experiência que ele tem”.

Marcus foi candidato a vice-governador na chapa puro-sangue do PT, encabeçada por Jorge Viana nas eleições de 2022. Ele deixou o PT e se filiou ao MDB meses após o pleito.