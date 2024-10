Acompanhado da família e de Marfisa, Marcus vota em Rio Branco: “Sentimento de mudança”

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, votou na manhã deste domingo (6), no Instituto Lourenço Filho, no bairro Bosque. Marcus chegou acompanhado da esposa, Gicelia, do filho Gael, e da candidata a vice-prefeita, Marfisa, e o senador Sérgio Petecão.

Em coletiva de imprensa, Marcus disse que foi uma campanha dura. “Mesmo diante do desafio enorme, o sentimento das ruas é um sentimento de mudança. Hoje é você, sua consciência e Deus. Tem mais ninguém! Vote com a sua consciência”, disse.

Marcus falou ainda que Rio Branco merece muito mais. “Estou pronto para trabalhar junto com a Marfisa junto com nossos aliados para enfrentar os desafios da nossa cidade”, explicou.

O candidato finalizou que a decisão é soberana e democrática povo de Rio Branco.

VEJA FOTOS: