Jovem é atacada por motorista de aplicativo e pula do carro em movimento para fugir de abuso

Uma jovem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de estupro na última segunda-feira (14), ao fazer uma viagem de aplicativo entre Bragança Paulista, no interior de SP, e São Matheus, na Zona Leste da São Paulo. A polícia procura o criminoso.

Segundo a jovem, ela viajava com uma amiga quando, ao deixar a primeira passageira em Guaianases, o motorista da 99 Táxi começou a fazer investidas abusivas e elogios a ela, solicitando que fosse para o banco da frente do carro.

“Nós deixamos minha amiga na casa dela e, assim que ela entrou no prédio e que ele saiu com o carro, o motorista falou pra mim ir pro banco da frente do carro. E eu falei não vou para o banco da frente. Ele olhou para trás e falou quero ver seu rosto. Então, aí eu já estava cismada, já estava com medo”, contou a vítima.

Áudios gravados pela própria vítima flagraram a investida do motorista: “Você gosta de homem mais maduro ou mais jovem? Você tem que se valorizar. É um pedaço de mau caminho”, disse ele para a passageira. Quando eles estavam no bairro de Cidade Tiradentes, o motorista desviou o caminho para uma rua deserta e cheia de árvores.

O nome da rua é Buritizinho e a vítima afirma que quando percebeu que o motorista tinha desviado o trajeto, pulou do carro ainda em movimento e fugiu. “Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Sentia que ele ia fazer alguma coisa e já estava bem desesperada. Em algum momento ele olha para trás e coloca a mão na minha perna. Quando ele fez isso eu já abri o carro e pulei”, contou a moça.

A jovem caiu em um barranco e ficou toda machucada. Mesmo ferida, ela fugiu do lugar e conseguiu buscar ajuda em um condomínio na região. Imagens da câmera de segurança do local mostram ela chegando na rua toda machucada e sendo acolhida por um morador local.