Projeto chega ao Acre para impulsionar participação política da população LGBTQIA+

O projeto Bonde LGBT+ chega em Rio Branco, no Acre, com o objetivo de impulsionar a visibilidade e a participação política da comunidade LGBT+ da cidade. O Bonde LGBT+ promove uma série de ações estratégicas que visam fortalecer o ecossistema LGBT+ na capital acreana. O projeto é idealizado pela organização VoteLGBT e já passou por cidades como Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, Salvador e Belém.

Uma das iniciativas centrais do projeto é o Mapa LGBT+, uma plataforma colaborativa que busca catalogar e facilitar o acesso da população LGBT+ a espaços seguros da região. O mapa abrange categorias como cultura, sociabilidade, religião, esporte e política, e qualquer pessoa pode contribuir preenchendo um formulário disponível no site.

Outra ação é o Festival de curta-metragens que celebra as histórias e lideranças LGBT+ do Acre. As inscrições para o festival de curtas-metragens estarão abertas de 22 de outubro a 17 de novembro de 2024. Os vídeos finalistas estarão disponíveis na plataforma LGBTFlix e serão divulgados em 19 de novembro, e a votação popular ocorrerá entre 19 e 26 de novembro.

Os três vídeos mais votados receberão prêmios de R$ 1.000, R$ 700 e R$ 300, respectivamente, com a divulgação dos vencedores marcada para o dia 3 de dezembro, em celebração à passagem do projeto pela cidade.

Bonde LGBT+/Foto: VoteLGBT

O Bonde LGBT+ conta com a parceria do Tetetas Grupo Teatral, um coletivo de artistas LGBTQIAPN+ que atua na cena cultural de Rio Branco desde 2018. Originado na Universidade Federal do Acre, o grupo surge da necessidade de abordar no teatro as discussões sobre os corpos LGBTQIAPN+, pretos e periféricos, defendendo a ideia de que nada deve ser falado sobre eles sem a sua participação. O Tetetas busca ocupar os palcos e as ruas de Rio Branco, utilizando suas pautas e lutas para desenvolver estratégias artísticas e culturais que garantam a visibilidade e a resistência da comunidade nos dias atuais.

“O Bonde LGBT+ é uma oportunidade valiosa para destacar ainda mais a força e a diversidade LGBT+ em Rio Branco. Esperamos que essa iniciativa contribua para uma participação política mais ativa e representativa, promovendo um ambiente onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas”, afirma Gui Mohallem, da diretoria executiva do Vote LGBT.

Com ações voltadas para o fortalecimento de lideranças locais e a promoção de um diálogo construtivo sobre direitos e representatividade, o Bonde LGBT+ chega a Rio Branco com o propósito de transformar a realidade da população LGBT+ no Acre e ampliar sua presença em espaços de decisão política.

A VoteLGBT é uma organização da sociedade civil que luta pela representatividade e pelos direitos da população LGBT+ em todos os âmbitos, especialmente na política. Desde 2014, desenvolve uma ampla gama de ações que vão desde a mobilização do eleitorado até a criação de ferramentas digitais e campanhas de sensibilização.