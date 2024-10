Ruas de Rio Branco amanhecem tomadas por santinhos neste domingo das eleições; FOTOS

O 1º turno das Eleições 2024 acontecem neste domingo, 6 de outubro, onde milhões de brasileiros podem escolher seus representantes para prefeito e vereador pelos próximos 4 anos.

Em Rio Branco, diversas ruas amanheceram tomadas por santinhos, panfletos e outros materiais de propaganda eleitoral em diversas regionais da cidade.

As normas estabelecidas pela legislação eleitoral permitem propaganda nas ruas, com distribuição de material gráfico, até as 22h da véspera da eleição (este ano, dia 5 de outubro para o primeiro turno e 26, para o segundo). Mas candidatos e eleitores devem estar atentos: o derrame de santinhos configura crime eleitoral.

Na região do Manoel Julião e Bosque, muitos santinhos foram derramados na última noite e madrugada deste domingo. O movimento ainda é considerado pouco na hora que antecede a abertura das seções.

