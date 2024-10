Segundo dia do Festival do Abacaxi traz desfile Garota e Garoto Abacaxi e apresentação indígena

O Festival do Abacaxi Tarauacá, no interior do Acre, continua com uma programação repleta de atrações nesta sexta-feira, 11 de outubro. Organizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, sob a liderança da prefeita Maria Lucinéia e sua equipe, o evento já é um marco cultural da região, atraindo público de diferentes cidades.

A partir das 19h, o DJ Tiago Albuquerque abre a noite com muita animação, preparando o público para um dos momentos mais especiais do dia: a apresentação Indígena da Aldeia Pinuya, marcada para as 20h. Com uma exibição de danças tradicionais e rituais ancestrais, os indígenas da aldeia trarão ao palco uma performance que celebra suas raízes e a riqueza cultural dos povos originários do Acre, em uma verdadeira conexão com a história e espiritualidade da região.

Às 21h, a prefeita Maria Lucinéia fará sua saudação oficial, destacando a importância do festival para o município, tanto cultural quanto economicamente. Logo em seguida, às 21h10, todos os olhos estarão voltados para o aguardado desfile dos candidatos ao título de Garota e Garoto Abacaxi 2024, que promete encantar e impressionar o público com a beleza e desenvoltura dos participantes. O concurso se consolidou como um dos pontos altos do evento, sendo um momento de muita torcida e emoção.

A noite segue com mais atrações musicais. Às 22h, o cantor Galdino sobe ao palco para embalar o público. Às 23h30, o cantor Diouro, diretamente de Rio Branco, promete esquentar ainda mais a festa com seu show repleto de sucessos. E, para fechar a noite com chave de ouro, a partir de 01h, a Banda Arregaça-Aê assume o comando, garantindo uma madrugada de pura animação até o encerramento, previsto para as 03h.

O Festival do Abacaxi Tarauacá é uma celebração que une tradição, cultura e entretenimento, destacando o abacaxi como símbolo da força e identidade econômica da região.

Veja programação: