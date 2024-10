Selo SomosCoop identifica produtos e serviços das cooperativas

Iniciativa, que pode ser encontrada em embalagens, fachadas e publicações nas redes sociais, ajuda a reconhecer itens que trazem os valores e princípios humanos do cooperativismo

O Sistema OCB do Acre reuniu nesta terça-feira, 22, na sede da instituição, dirigentes de cooperativas para apresentar a marca Somos Coop e enfatizar a importância de adotarem o selo, criado para identificar e dar visibilidade ao cooperativismo em todo o país.

O carimbo SomosCoop foi lançado em 2019 pelo Sistema OCB para destacar os produtos e serviços do coop no mercado, é uma imagem de fácil identificação, que associa um produto ou uma marca diretamente ao cooperativismo.

Ao adotar o carimbo SomosCoop, as cooperativas ajudam os consumidores a reconhecerem em seus produtos diferenciais importantes como a sustentabilidade, o interesse pelo desenvolvimento local e o respeito às diferenças. Com isso, as cooperativas ampliam sua visibilidade e reforçam seu papel como agentes de transformação nas comunidades onde atuam.

“Estamos fazendo um processo de sensibilização das nossas cooperativas, avalio que elas receberam bem a ideia e firmaram o compromisso de adotarem o selo do Somos Coop em produtos e serviços. Ocarimbo vai além de uma marca, é um símbolo de união e prosperidade compartilhada”, destaca o presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha. “Com o SomosCoop, as cooperativas acreanas vãofortalecer a sua presença no mercado e se destacarcomo agentes de transformação e desenvolvimento em suas comunidades”.

Sobre a marca: um movimento nacional

O selo faz parte de um movimento maior, criado pela unidade nacional do cooperativismo brasileiro, o Sistema OCB, com adesão de cooperativas de todo o país, o movimento leva o mesmo nome do selo: SomosCoop. Ele foi pensado para divulgar o cooperativismo e despertar o orgulho de ser coop. O principal objetivo é unir cooperativas, cooperados e conectar pessoas que acreditam que o mundo pode ser mais justo e feliz. O Movimento SomosCoop mostra o orgulho de fazer parte dessa rede.

Quando o cliente vê a marca do selo SomosCoop estampada, ela já sabe que essa escolha ajuda a provocar transformações positivas em nossa sociedade, o que está completamente de acordo com aquilo que os consumidores vêm apresentando como demanda. Pesquisas mostram que o processo de escolha do consumidor/cliente vem considerando, cada vez mais, os valores que as marcas carregam.

Diante dessa tendência, o cooperativismo se destaca de outros modelos de negócio presentes no mercado. Desde o início da sua história, esse movimento foi constituído tendo como base princípios e valores humanos. Em sua atuação, as cooperativas buscam atender às necessidades da sociedade de modo responsável, levando em conta o respeito pelo meio ambiente, o foco nas pessoas e a promoção de um desenvolvimento econômico diretamente alinhado ao social.

Como usar?

O carimbo SomosCoop pode ser aplicado de várias maneiras, desde embalagens e materiais gráficos até fachadas e frotas. As cooperativas podem personalizar o selo de acordo com sua identidade visual ou manter as cores institucionais do SomosCoop, verde e amarelo. “Nosso objetivo era criar algo que fosse versátil e fácil de usar, independentemente do formato ou do suporte”, explica Lucas Badú, Analista de Comunicação do Sistema OCB.

Se sua cooperativa ainda não utiliza o carimbo, é simples começar!

* Acesse a Central da Marca no site do Movimento SomosCoop;

* Faça o cadastro da sua cooperativa e faça o download do manual de identidade visual do carimbo SomosCoop;

* Escolha entre diversas versões do carimbo para aplicar em embalagens, materiais de comunicação, frotas e muito mais. Além do carimbo, você terá acesso a outros recursos que ajudarão a sua cooperativa a evidenciar a força do cooperativismo.



O cooperativismo é um bom negócio, bora cooperar?

A campanha de divulgação do cooperativismo deste ano foi definida com base na última pesquisa de imagem encomendada pelo Sistema OCB, e revelou que os brasileiros ainda não entendem que o cooperativismo é um modelo de negócios, com foco em resultados. Para ampliar essa compreensão, foi lançada uma nova campanha SomosCoop com o mote “O cooperativismo é um bom negócio. Bora cooperar?”. Confira o vídeo da campanha.