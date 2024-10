Sicredi celebra a força do cooperativismo no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito

Na terceira quinta-feira de outubro é celebrado o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC), uma data que reconhece o papel transformador dessas instituições no desenvolvimento socioeconômico global. Este ano a comemoração será dia 17 de outubro, com o tema “Um Mundo Através do Financiamento Cooperativo”, a data destaca a relevância das cooperativas de crédito na promoção da inclusão financeira, equidade e desenvolvimento sustentável, para milhões de pessoas ao redor do mundo.

O Sicredi é a primeira cooperativa de crédito do país e tem uma trajetória de pioneirismo, fundada em 1902 por Theodor Amstad, no Rio Grande do Sul. A inauguração do Sicredi foi um marco ao implantar os princípios do cooperativismo de crédito no Brasil, estabelecendo uma base sólida para o modelo que hoje atende mais de 8 milhões de associados. Esse legado reafirma a importância de manter vivos os princípios de inclusão, participação democrática e desenvolvimento local que caracterizam o cooperativismo.

Para o Presidente do Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, essa data reforça a importância das cooperativas financeiras como parte integrante da economia.

“Nós, do Sicredi, acreditamos que o cooperativismo de crédito vai muito além de ser apenas uma instituição financeira, somos uma força transformadora para o desenvolvimento social e econômico, temos o compromisso com o crescimento da nossa sociedade visando construirmos, juntos, um futuro mais próspero,” pontua Eduardo.

A trajetória do Sicredi no cooperativismo de crédito demonstra que o desenvolvimento econômico pode andar lado a lado com a responsabilidade social, já que o Sicredi possui diversos programas sociais de desenvolvimento econômico e social. Os associados, que também são donos do negócio, continuam a moldar o futuro da instituição, baseados nos princípios de cooperação e participação ativa.

A importância Global do Cooperativismo de Crédito

Conforme o World Council of Credit Unions (Woccu), mais de 87 mil cooperativas de crédito estão espalhadas por 118 países, reunindo 393 milhões de associados. O impacto dessas instituições ultrapassa fronteiras, contribuindo para o bem-estar social de suas comunidades e representando mais de 12% da população economicamente ativa no mundo.

No Brasil, o movimento é igualmente expressivo. Segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, o setor conta com mais de 700 cooperativas de crédito, atendendo 17,9 milhões de associados. Essas cooperativas geram 112 mil empregos diretos e operam cerca de 9 mil unidades de atendimento, sendo a única instituição financeira em mais de 300 municípios brasileiros. Além disso, o setor movimenta mais de R$ 809 bilhões em ativos, com sobras que alcançaram R$ 15 bilhões em 2023, reforçando sua importância para o Sistema Financeiro Nacional e para o desenvolvimento do país.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

