Tragédia: 117 vacas são envenenadas por possíveis adversários políticos; veja vídeo

Um crime de grandes proporções, possivelmente motivado por questões políticas, está sendo investigado em Carolina, no Sul do Maranhão. Na última semana, 117 vacas foram encontradas mortas em uma fazenda do Grupo Pipes, de propriedade do empresário Pedro Iran, tio do candidato a prefeito Jayme.

O caso levanta suspeitas de que adversários políticos possam ter agido para desestabilizar a campanha de Jayme, em um ato considerado covarde e criminoso.

Os animais foram descobertos sem vida logo após o amanhecer, e, segundo relatos, o crime ocorreu durante a noite. Exames realizados por três veterinários inicialmente indicaram que a causa da morte poderia ser sal ou ureia.

Contudo, um laudo conclusivo confirmou que o envenenamento foi a verdadeira causa das mortes. A situação se agrava ainda mais com a notícia de que até mesmo os urubus, aves que se alimentam de carniça, estão morrendo após consumirem a carne dos animais envenenados.

José Fernando, encarregado da fazenda e filho do proprietário, expressou sua indignação:

“Os três veterinários fizeram exames para saber a causa da morte. A princípio, falaram que era sal, que era a ureia, mas após o exame, se comprovou que foi envenenamento. Os responsáveis foram identificados e medidas estão sendo tomadas; os culpados irão pagar pelo ato criminoso.” Ele ressaltou ainda a busca da comunidade por liberdade da política suja: “O povo clama por justiça. Os adversários são covardes e não podem ficar impunes.”

As investigações já identificaram alguns suspeitos, e as autoridades estão tomando as devidas providências para responsabilizar os envolvidos neste crime brutal, que não apenas afeta a propriedade, mas também a integridade da política local.

Veja o vídeo: