Vídeo: Célio Lopes diz que caso vá ao segundo turno, sua aliança será com o povo

Com um pouco de atraso, o candidato do PDT na eleição a prefeito de Porto Velho, Célio Lopes, votou na escola estadual José Otino de Freitas, no conjunto Marechal Rondon. Ele estava acompanhado da esposa.

Em rápido contato com jornalistas ele diz que acredita na vitória. “Acreditamos em Deus. Tudo que poderíamos fazer, fizemos. Uma campanha propositiva e que consistiu em apontar os problemas e soluções para melhor a cidade.

Célio ainda afirmou que se for ao segundo turno, sua aliança será apenas com o povo.

