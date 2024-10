Xuxa é eleita uma das mulheres mais sexys do mundo

Xuxa Meneghel, 61 anos, está na lista das 100 mulheres mais sexys do mundo. A Rainha dos Baixinhos ficou à frente de nomes como Juliana Paes, Alessandra Negrini e Sabrina Sato, ocupando a 25ª posição do ranking. No ano passado, ela ocupou a 22ª colocação.

A apresentadora se manteve na lista que, durante anos, foi promovida pela extinta revista Vip e encerrada em 2018. Agora, o ranking é organizado e escolhido por fãs.

O resultado foi divulgado no perfil do Instagram Clube da Vip (veja aqui), e a primeira colocada será anunciada nos próximos dias.

“Pra começar, ela é uma das brasileiras mais famosas do mundo. Ganhou o título de Rainha dos Baixinhos, mas poderia também ganhar o dos altinhos. Xuxa começou a carreira como modelo, e podemos falar? Se tivesse continuado, teria tido êxito e se tornado uma das melhores no ramo”, diz um trecho do anúncio.

O perfil ainda escreveu que, mesmo seguindo outro caminho, Xuxa não deixou de impressionar o público, com muita beleza e originalidade. “Xuxa sempre foi a frente do seu tempo com assuntos polêmicos, e hoje, mais madura e desbocada, continua deixando a gente com água na boca”.