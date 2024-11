Acidente entre veículo e poste deixa Avenida Getúlio Vargas interditada em Rio Branco

Um acidente envolvendo uma caminhonete S10 preta e um poste de iluminação interrompeu o tráfego na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (15).

A caminhonete bateu violentamente no poste, derrubando-o sobre uma moto que estava estacionada no local. O impacto também fez com que o semáforo fosse destruído e ficasse espalhado sobre a avenida.

A Polícia Militar foi acionada e, imediatamente, isolou a área para a realização da perícia, que avaliará as circunstâncias do acidente.

Devido ao bloqueio na via principal, próximo à Praça do Juventus, motoristas foram orientados a seguir por ruas alternativas enquanto as equipes trabalham para restabelecer a circulação.

A área afetada conecta à ruas bastantes movimentadas na região, o que tem causado um grande impacto no fluxo de veículos.

Equipes foram mobilizadas para buscar soluções temporárias que minimizem o impacto do acidente no trânsito, incluindo a instalação de sinalizações provisórias.