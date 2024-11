Advogado Sanderson Moura relembra trajetória de Flaviano Melo e presta homenagem ao ex-governador

O advogado Sanderson Moura usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20) para prestar uma homenagem ao ex-governador e líder político Flaviano Melo, que morreu aos 75 anos em São Paulo, vítima de complicações de uma pneumonia.

Em sua publicação, Sanderson relembrou episódios marcantes de sua relação com Flaviano, como a campanha eleitoral de 2000, na qual atuou como um dos principais oradores nos comícios que culminaram na vitória de Melo para a prefeitura de Rio Branco. Moura também destacou a participação de Flaviano em sua vida pessoal, compartilhando uma foto do ex-governador ao lado de Nabor Júnior durante a festa de seu casamento, em 2001.

“Flaviano era um democrata, um homem do diálogo, avesso a radicalismos; um verdadeiro animal político, talhado para a vida pública. Teve sim seus erros, e não foram poucos, mas com certeza merece um lugar de honra na história política do nosso Acre!”, escreveu Sanderson em tom de respeito e admiração.

A morte de Flaviano Melo trouxe comoção ao cenário político do Acre, com lideranças de diversos setores destacando o legado do ex-governador. Seu velório será realizado no Palácio Rio Branco na noite de sexta-feira (22), e o sepultamento ocorrerá no sábado (23), no jazigo da família, no Cemitério São João Batista.