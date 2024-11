Alan, Bocalom e Bittar: políticos do Acre vibram com vitória de Trump nos EUA

Nesta quarta-feira (6), Donald Trump se consagrou como o 47º presidente dos Estados Unidos, em uma disputa com a atual vice-presidente, a democrata Kamala Harris.

No Acre, políticos vibraram com a vitória do republicano.

Marcio Bittar abraçando Alan Rick e Tião Bocalom/Foto: ContilNetO prefeito Tião Bocalom parabenizou Trump e destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro como possível candidato em 2026, mesmo ele sendo inelegível.

“Nossa verdadeira direita venceu mais uma vez, desta vez nos Estados Unidos. Em 2026 será a vez de nosso grande capitão @jairmessiasbolsonaro”, escreveu Bocalom.

O senador Alan Rick (União Brasil) chamou a vitória de Trump de ‘retumbante’.

“O retorno à Casa Branca, após quatro anos, evidencia o anseio dos americanos por liderança que valorize a liberdade, o patriotismo e uma economia forte. A direita mundial sai fortalecida. Que essa vitória inspire aqueles que, como nós, acreditam na política transparente focada no crescimento, segurança e liberdade”, disse Rick.

Já o senador Marcio Bittar (União Brasil) disse que a eleição de Trump é a vitória de todo o conservadorismo.

“Obrigado, meu Deus! Parabéns, @realdonaldtrump. Salmos 30:5: ‘O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã’. Vitória no Colégio Eleitoral, no Voto Popular, no Senado Americano e na Casa dos Representantes. Esta foi a noite mais fantástica da história do conservadorismo mundial. Este é apenas o começo”, escreveu Bittar.

Trump retorna à Casa Branca após ter perdido as eleições de 2020 contra o presidente Joe Biden.