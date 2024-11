Há mais de 30 anos, procuradora do Acre compartilha paixão por tours de moto

Os passeios de moto, tours ou motociclismo – como são chamados, é uma das paixões compartilhadas por centenas de brasileiros. No Acre, a procuradora-geral do Acre, Janete Melo, faz parte do grupo que tem as viagens sob duas rodas como hobby.

Ao ContilNet, a procuradora contou que há mais de 30 anos, desde o início do seu relacionamento com o seu esposo Charles, o casal faz passeios de moto. “Meu esposo tem esse hobby a vida inteira. Desde jovem ele tem moto e a gente costumava passear aos domingos. A gente sempre faz, só nós dois, no final de semana, passeios ao Quinari e Capixaba para tomar café”, explicou.

Janete também contou que no ano passado, o esposo dela chamou outros dois colegas de trabalho para fazerem os passeios junto com o casal. “Agora são nós mais dois casais. Um dia a gente estava tomando café e pensamos em criar um grupo só dos três casais, então criamos o ‘Motos, engenheiros e parceiros’ e costumamos passear aos finais de semana. Às vezes, no domingo de manhã, a gente vai um pouco mais longe, só dá uma volta mesmo. O nosso passeio mais longo dos três casais foi até Porto Velho”, contou.

A procuradora disse ainda que o casal passou a se equipar para fazer os passeios com mais segurança. “Antes a gente ia e não tinha aquela coisa do grupo de moto, com roupas mais adequadas e tudo mais. Agora a gente se equipou com as jaquetas apropriadas, com todo equipamento de segurança que é necessário”, ressaltou.

34 anos sob duas rodas

A procuradora relembrou que desde o início do relacionamento com o esposo, Charles, o meio de transporte do casal era uma moto. “Geralmente nossas saídas eram sempre de moto. Era o meio de transporte que ele tinha e eu sempre subi na garupa dele e fui, porque me entregava e não tenho medo”, disse.

“Meus filhos acham o máximo”

Janete e Charles, que estão juntos há mais de 30 anos, tem dois filhos: Matheus e Nathalia, de 24 e 19 anos, respectivamente. Segundo a procuradora, os filhos não gostam de andar de moto. “Eles dois não gostam de andar, mas apoiam os passeios. Eles acham o máximo. Eles chamam de ‘pais aventureiros’. Estamos em uma fase que nós temos mais esses momentos nós dois, não temos tanta preocupação. E eles acham inspirador e curtem ver a gente fazer esses passeios juntos, são bem apoiadores”, disse.

Do gabinete ao asfalto

Janete Melo, que está a frente da Procuradoria-Geral do Acre (PGE-AC) desde 2023 e seguirá até 2026, contou ao ContilNet que, mesmo sendo muito focada no trabalho, quando vai aos passeios, se desprende de alguns pensamentos relacionados ao serviço e curte o momento.

“Eu sou muito focada no trabalho. Eu chego muito cedo, trabalho, cumpro os compromissos, faço análise do processo que tiver que analisar, faço reunião, mas eu tenho uma uma característica minha que sempre foi assim e agora, claro, eu tenho mais compromissos, talvez mais responsabilidades pelo cargo à frente da PGE, mas quando eu saio da Procuradoria, eu desligo o total dali, apesar de que eu estou sempre disponível, caso precise, mas eu costumo viver muito assim os momentos”, finalizou.