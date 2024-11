Homem que ameaçou ‘dar fim’ em policiais é preso no Acre; ele também é suspeito de tráfico e tortura

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, no último fim de semana, um homem identificado como I.L.C., acusado de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, além de ameaças contra profissionais de segurança pública. A prisão ocorreu na cidade de Jordão, após a emissão de mandado pelo Poder Judiciário.

As investigações apontaram que I.L.C. também intimidava agentes de segurança. Segundo a polícia, o suspeito teria afirmado que venderia sua casa para financiar ações contra os policiais que atuam no município.

O delegado José Rogério, responsável pelo caso, destacou a gravidade das ameaças feitas pelo suspeito.

“Essas declarações reforçam sua audácia e tentativa de intimidar as forças de segurança. As ameaças foram documentadas e utilizadas como justificativa para a rápida execução do mandado de prisão, visando a segurança de todos na região”, afirmou.

A operação demonstra o compromisso da PCAC em enfrentar o tráfico de drogas e garantir a tranquilidade da população, mesmo em áreas de difícil acesso, como Jordão. Após a prisão, I.L.C. foi conduzido à delegacia local para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.