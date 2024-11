Lakers x Grizzlies: onde assistir ao vivo, escalações e detalhes do confronto na NBA

Na madrugada de 14 de novembro de 2024, o Los Angeles Lakers enfrenta o Memphis Grizzlies em uma partida decisiva da temporada regular da NBA. Com início previsto para as 00h01 (horário de Brasília), o jogo ocorrerá no Crypto.com Arena, em Los Angeles. Este confronto será importante tanto para os Lakers quanto para os Grizzlies, que buscam se posicionar entre os melhores da Conferência Oeste.

Ambas as equipes vêm de resultados variados e enfrentam momentos cruciais no campeonato. Os Lakers estão em uma fase de afirmação e contam com o retorno de Anthony Davis para melhorar seu desempenho defensivo. Os Grizzlies, por outro lado, tentam superar as oscilações iniciais da temporada e esperam contar com Ja Morant em plena forma para conquistar uma vitória fora de casa.

Para os fãs que desejam acompanhar cada detalhe, a transmissão será ao vivo pelos canais ESPN 2 e Disney+, além da possibilidade de assistir pelo NBA League Pass, disponível para assinantes e acessível em qualquer dispositivo com acesso à internet. Confira, a seguir, os detalhes do jogo, as escalações prováveis, histórico dos confrontos e mais informações sobre essa aguardada disputa.

RETROSPECTO RECENTE E ESTATÍSTICAS

O último confronto entre Lakers e Grizzlies, realizado em 6 de novembro de 2024, foi marcado por uma vitória da equipe de Memphis, que superou os Lakers com um placar de 131 a 114. Ja Morant foi destaque com 20 pontos, mas acabou deixando a quadra ainda no terceiro quarto devido a uma lesão no tendão da coxa direita. Esse desfalque foi sentido pelos Grizzlies, mas a equipe conseguiu garantir a vitória com um excelente trabalho coletivo, destacando também as atuações de Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Pelo lado dos Lakers, a ausência de Anthony Davis, que estava com dores no calcanhar esquerdo, comprometeu a defesa e a presença da equipe no garrafão. Com média de 32,6 pontos e 11,6 rebotes por jogo, Davis é um dos principais pilares do time e tem um papel fundamental tanto na defesa quanto no ataque. Sem ele, os Lakers enfrentaram dificuldades para segurar o ataque dinâmico dos Grizzlies.

Com esse retrospecto recente, espera-se que os Lakers adotem uma postura mais defensiva neste confronto, especialmente para tentar conter as jogadas de transição rápida de Ja Morant e as infiltrações de Jaren Jackson Jr., ambos jogadores que têm demonstrado grande habilidade nas últimas temporadas.

SITUAÇÃO ATUAL DAS EQUIPES

Os Lakers vêm de uma sequência de 6 vitórias e 4 derrotas na temporada, posicionando-se na sexta posição da Conferência Oeste. Esse desempenho é promissor, mas a equipe busca maior consistência para subir ainda mais na tabela e garantir uma vaga nos playoffs. A presença de LeBron James e Anthony Davis tem sido fundamental para manter o rendimento do time. No entanto, alguns ajustes no setor defensivo ainda são necessários para enfrentar adversários com ataques rápidos, como é o caso dos Grizzlies.

O Memphis Grizzlies, por outro lado, está em nono lugar na mesma conferência, com 4 vitórias e 5 derrotas. A equipe de Taylor Jenkins tem enfrentado desafios ao longo da temporada, incluindo lesões e algumas mudanças táticas. No entanto, o talento individual de Ja Morant e o bom desempenho de Jaren Jackson Jr. são pontos fortes que mantêm o time competitivo. O Grizzlies precisa de uma vitória fora de casa para consolidar uma posição melhor e fortalecer a confiança do grupo.

Destaques individuais e estatísticas

Ambos os times contam com estrelas que têm se destacado em suas posições, elevando o nível da disputa:

Los Angeles Lakers: LeBron James, um dos maiores jogadores da NBA, acumula médias de 21,9 pontos, 6,9 rebotes e 7,7 assistências por jogo. Sua experiência e visão de jogo são fundamentais para conduzir o time em momentos decisivos. Anthony Davis, com médias impressionantes de 32,6 pontos e 11,6 rebotes, é uma peça-chave na defesa e no ataque dos Lakers. Seu retorno ao time promete melhorar o desempenho da equipe no garrafão e ampliar as possibilidades de jogo.

Memphis Grizzlies: Ja Morant, conhecido por seu estilo explosivo, apresenta médias de 20,7 pontos, 5,1 rebotes e 9,7 assistências por jogo. Sua capacidade de criar jogadas é crucial para o ataque dos Grizzlies. Jaren Jackson Jr., que tem médias de 19,5 pontos e 5,0 rebotes, contribui significativamente tanto no ataque quanto na defesa, com sua habilidade para bloquear arremessos e pontuar de várias áreas da quadra.



JOGADORES DE OLHO PARA ESTA PARTIDA

Neste confronto, alguns jogadores merecem atenção especial por seu impacto e papel estratégico em cada time:

LeBron James – Lakers: liderança em quadra e capacidade de pontuar e distribuir o jogo. Anthony Davis – Lakers: defensor de elite e presença ofensiva crucial no garrafão. Ja Morant – Grizzlies: um dos melhores armadores, com jogadas rápidas e precisas. Jaren Jackson Jr. – Grizzlies: especialista em bloqueios e presença forte no ataque. Desmond Bane – Grizzlies: excelente no perímetro, ampliando as opções de ataque. Austin Reaves – Lakers: jovem talento que vem se destacando com boas médias. Dillon Brooks – Grizzlies: conhecido por sua defesa intensa e contribuições no ataque.

Esses jogadores têm grande influência na dinâmica de suas equipes e serão peças centrais para decidir o resultado da partida. A forma física e a performance de cada um em quadra são fatores que podem definir o desfecho do jogo.

ONDE ASSISTIR AO VIVO, HORÁRIO DE BRASÍLIA E LOCAL DO CONFRONTO

A transmissão da partida entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies estará disponível nos canais ESPN 2 e Disney+, que possuem os direitos de transmissão da NBA no Brasil. Para os fãs que preferem assistir pela internet, o NBA League Pass oferece a opção de streaming, permitindo que assinantes acompanhem o jogo em qualquer dispositivo, seja computador, tablet ou smartphone.

O jogo será realizado no Crypto.com Arena, em Los Angeles, um dos mais icônicos palcos da NBA, e terá início às 00h01 (horário de Brasília). Este horário diferenciado permitirá que fãs brasileiros assistam ao jogo ao vivo na madrugada, acompanhando cada lance e torcendo para seu time preferido.

CONFRONTO DE TÉCNICOS: JJ REDICK E TAYLOR JENKINS

O duelo entre os treinadores também será um ponto alto desta partida. JJ Redick, recém-contratado pelos Lakers, tem feito ajustes significativos na equipe, especialmente na organização defensiva. Com uma carreira de destaque como jogador e experiência em entender o ritmo de jogo, Redick tenta implementar um estilo que equilibre a defesa com um ataque rápido e eficiente. Este confronto será uma oportunidade para Redick consolidar suas estratégias e alcançar uma vitória importante contra um oponente direto.

Taylor Jenkins, técnico dos Grizzlies, tem demonstrado grande habilidade em trabalhar com jovens jogadores e potencializar o talento da equipe. Sua abordagem focada no desenvolvimento tático e na exploração das habilidades de Morant e Jackson Jr. vem trazendo resultados consistentes. Jenkins tentará aproveitar as transições rápidas e a habilidade de Morant para infiltrar e desestabilizar a defesa adversária.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Para o jogo desta noite, as escalações prováveis são as seguintes:

Los Angeles Lakers:

Armador: D’Angelo Russell

Ala-armador: Austin Reaves

Ala: LeBron James

Ala-pivô: Anthony Davis

Pivô: Jaxson Hayes

Memphis Grizzlies:

Armador: Ja Morant

Ala-armador: Desmond Bane

Ala: Dillon Brooks

Ala-pivô: Jaren Jackson Jr.

Pivô: Steven Adams

Essas são as formações esperadas para o confronto, mas é possível que os treinadores façam ajustes de última hora com base no desempenho físico dos atletas ou em estratégias para surpreender o adversário.

EXPECTATIVAS DOS TORCEDORES E REPERCUSSÃO

O jogo entre Lakers e Grizzlies é um dos mais aguardados da rodada, especialmente devido ao talento e ao histórico dos jogadores em quadra. A torcida dos Lakers, conhecida por sua paixão e fidelidade, espera uma vitória em casa para continuar na busca de uma posição sólida na tabela da Conferência Oeste. Já os fãs dos Grizzlies desejam ver sua equipe superando as dificuldades e buscando uma vitória importante fora de casa, o que traria ânimo para a sequência da temporada.

A expectativa é de que a partida seja intensa e com muita movimentação, já que ambas as equipes precisam da vitória para reforçar suas posições no campeonato. A presença de astros como LeBron James e Ja Morant eleva a importância do jogo, prometendo uma experiência emocionante para os fãs da NBA.