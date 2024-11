Leilão arrecada mais de 600 mil para o Hospital de Amor em cidade do Acre; VEJA VÍDEO

O 4º leilão “Direito de viver” realizado no Rancho Marca V5, em Sena Madureira, foi considerado um grande sucesso. Segundo consta, foram arrecadados em torno de 650 mil reais que já foram repassados para o Hospital de Amor, unidade de saúde que atende pessoas acometidas pelo câncer.

Em Sena Madureira, os empresários Paulo Sérgio Mandrotti e dona Rosália, foram os responsáveis pelo leilão e contaram também com a ajuda de várias pessoas, representando diversos segmentos da sociedade. Trata-se de um trabalho totalmente voluntário. O dinheiro arrecadado cai diretamente na conta do Hospital de Amor.

“A sensação é de agradecimento a todos. A arrecadação foi um espetáculo, graças a Deus. Além dos animais que foram doados para o leilão, tivemos também mais de 100 prendas e todas foram leiloadas com êxito. Gratidão a todos”, destacou dona Rosália, coordenadora voluntária do leilão.

O Hospital de Amor realiza um trabalho relevante no Acre, onde acolhe as pessoas acometidas pelo câncer e as encaminha para o tratamento completo em Porto Velho, tudo isso gratuitamente.

Em Sena Madureira, caso alguma família precise dos atendimentos deve procurar a loja da V5, situada próximo à feira nova. Por lá, são feitos todos os trâmites para o encaminhamento do paciente.

Confira o vídeo com dona Rosália falando sobre o leilão: