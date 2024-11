Mecânico acusado de assassinar a noiva é interrogado pela justiça nesta terça-feira

Simey Menezes Costa passará por audiência de instrução nesta terça-feira (26), 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. Ao todo, nove pessoas fazem parte da sessão, onde o réu será interrogado pelo juiz Alesson Braz.

As partes envolvidas irão apresentar as provas e depoimentos das testemunhas do caso. É importante lembrar que este não é o julgamento final. O homem segue em prisão preventiva desde agosto deste ano pela acusação de feminicídio.

VEJA MAIS: Caso Ketilly: mecânico que assassinou a noiva a facadas tem audiência marcada pela Justiça

Simey Menezes Costa é mecânico e foi acusado de matar Ketilly Soares de Souza, com quem tinha um noivado, com mais de 10 facadas, em junho de 2024, no bairro Vila Acre. Após o ato o homem se entregou às forças policiais.